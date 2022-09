Orages : une centaine de demandes de secours en une nuit pour les pompiers de Vaucluse

Les pompiers ont reçu une centaine de demandes de secours, dans la nuit de mercredi à jeudi, en raison des violents orages qui se sont abattus sur le département. C'est le nord du Vaucluse, et notamment le secteur de Bollène, qui a été le plus touché. Il n'y a pas de victime.

Les pompiers de Vaucluse ont dû gérer une centaine de demandes de secours dans la nuit de mercredi à jeudi, à cause des orages. Le secteur de Bollène et de Valréas a été les plus touché. On a relevé de forts cumuls dans la nuit - 91 mm à Visan par exemple.

A Valréas, les pompiers sont intervenus au foyer des Tilleuls, situé rue Montplaisir. Le rez-de-chaussée de l'établissement, qui accueille des personnes handicapées, a été inondé. L'eau s'est infiltrée dans les chambres. Les secours ont donc asséché les lieux à l'aide d'aspirateurs. Les résidents ont pu rester sur place.

A Bollène, les secours ont dû évacuer quatre maisons menacées par un glissement de terrain, route de Saint-Ariès. Sept personnes sont relogées par la municipalité. Dans le même secteur, deux automobilistes en difficultés à proximité du Rhône ont été secourus. La municipalité a fermé plusieurs rues dans la nuit, par précaution : les rues Henri Fabre, Sadi Carnot, Marius Coulon, et Jean Moulin. Là l'eau est montée très vite.

Beaucoup d'interventions, donc dans la nuit pour les pompiers... Mais au final, aucune victime.

Plusieurs rues de Bollène ont été inondées - © Patrick Gonin