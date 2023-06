Orages : une petite tornade frappe Goumois et une partie du Haut-Doubs

Une petite tornade a frappé Goumois et une partie du Haut-Doubs ce mercredi matin. Image d'Illustration.

Un gros coup de vent et une petite frayeur, ce mercredi matin, pour les habitants de Goumois. Une petite tornade a traversé le village de Goumois, dans le Doubs franco-suisse, aux alentours de 8 heures du matin. Elle s'est ensuite déplacée vers d'autres communes, accompagnée de fortes pluies.

ⓘ Publicité

Des arbres déracinés

"Il y a eu un gros orage dans la nuit jusque tôt dans la matinée, il y a avait une pluie diluvienne, on ne voyait pas à 4 ou 5 mètres", raconte Jacques Hurst, l'un des responsables de la base de canoé sur les hauteurs du village. "Puis il y a eu un gros coup de vent. Ça n'a duré que trente secondes, c'est ça qui est impressionnant. On a entendu les branches craquer, les bâches s'envoler au niveau de la base. On a vu qu'il y avait des arbres déracinés."

Une vingtaine d'arbres, notamment, sont couchés, sur la commune de Goumois, dans le haut du village. Certains ont endommagé la ligne à haute tension qui passe par là. Une partie du village est privée d'électricité. Les équipe d'ERDF sont à pied d'œuvre. Aucun blessé n'est à déplorer.