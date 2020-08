Météo France a placé huit départements en vigilance orange mercredi matin, la Vendée et la Loire-Atlantique doivent s'attendre à des coups de tonnerre, de la pluie et de fortes rafales de vent.

Orages : Vendée et Loire-Atlantique en vigilance orange

Après la chaleur, un peu de fraîcheur ! Météo France a placé mercredi matin huit départements en vigilance orange parmi lesquels la Loire-Atlantique et la Vendée. Cinq départements sont en vigilance orages et canicule, 47 en vigilance orange canicule et 13 restent en vigilance rouge canicule.

Les premiers orages se sont déclarés dans la nuit de mardi à mercredi mais une autre ligne est attendue en fin de matinée sur la façade atlantique. Il faut s'attendre à de fortes averses, de la grêle et des rafales de vent pouvant dépasser localement les 100 km/h.