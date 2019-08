Orages : vigilance orange en Côte-d'Or

Météo France vient de placer ce dimanche la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire en vigilance orange aux orages à partir de 15h.

"Des orages vont se développer sur un axe allant de l'Occitanie à la Lorraine et l'Alsace", précise Météo France. Ces orages "s'annoncent forts", avec des fortes pluies "engendrant un risque de ruissellement et d'inondations locales", de la grêle, des rafales de vent entre 80 et 100 km/h, "voire localement davantage", et une activité électrique soutenue.

La fin du phénomène est attendue ce lundi dans la nuit, aux alentours de 3h.