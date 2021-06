Orages : vigilance orange levée en Drôme-Ardèche

La Drôme et l'Ardèche ne sont plus en vigilance orange pour les orages. Les deux départements sont redescendus au niveau jaune dans la nouvelle carte de Météo France publiée à 1 heure ce lundi matin. Le temps va rester instable avec encore des averses et des risques sporadiques de grêle mais ces précipitations n'auront probablement plus la même intensité que celle constatée dimanche. la Drôme et l'Ardèche ont d'ailleurs subi des dégâts. Les pompiers ont effectué plus de 200 interventions dimanche après-midi.