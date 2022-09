Orages : vigilance orange levée en Drôme-Ardèche, une vingtaine d'interventions des pompiers

Les orages prévus par Météo France ont bien touché la Drôme et l'Ardèche, principalement dans la nuit de mercredi à jeudi. Les pompiers ont dénombré une vingtaine d’interventions sur le secteur de Montélimar : côté Drôme à Montélimar et autant Sauzet, les autres en Ardèche au Teil et Rochemaure à cause d’un gros orage qui a stationné sur le secteur entre 21h et 22h. De l’eau est entrée dans plusieurs maisons. Il n'y a eu aucun blessé et aucune évacuation. La vigilance orange pour les orages a été levée pour les deux départements à 3 heures du matin.