Orages violents : des grêlons "gros comme des boules de pétanque" en Côte-d'Or, 101 pompiers mobilisés

En Côte-d'Or, deux entrepôts et un hameau ont été particulièrement touchés par les orages ce mardi 11 juillet

La Côte-d'Or a été violemment touchée par les orages ce mardi 11 juillet. Le département avait été placé en vigilance orange aux orages quelques heures plus tôt par Météo France. En tout, les pompiers sont intervenus une centaine de fois, principalement dans la soirée. Des entrepôts ont été touchés, notamment un de 3.000 mètres carré à Sainte-Marie-la-Blanche près de Beaune. "Le secteur de Beaune et le sud de Dijon sont les plus touchés", rapporte le Colonel Tardieu, directeur adjoint du SDIS 21 au micro de France Bleu Bourgogne.

Des voitures explosées, le toit d'un magasin effondré

A Dijon, 350 mètres carré de plafond se sont effondrés dans le Carrefour City de la rue Paul Cabet. Les clients et le personnels à l'intérieur ont pu être évacués. 11 personnes se retrouvent au chômage technique. Mais le plus gros des dégâts se trouve probablement au Hameau De Bourguignon, à Meursanges, près de Beaune. Une quarantaine de maisons ont été durement touchées par les orages. Un poste de commandement a été installé sur place. Pour le moment, aucun relogement n'est prévu. Franck Mongin, l'un des habitants, est sous le choc : "les grêlons étaient gros comme des boules de pétanques. Mes trois voitures ont été complètement écrasées par la tempête."

Au total, 101 pompiers étaient mobilisés sur tout le département. Malgré la violence des orages, aucun blessé n'est à déplorer.