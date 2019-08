Orages violents : six départements du Centre-Est en vigilance orange ce mardi après-midi

Météo France place la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ain, le Jura et le Doubs en vigilance orange aux orages cet après-midi. Des trombes d'eau, de la grêle et des rafales de vent sont attendus.

France

Six départements sont placés en vigilance orange pour orages violents par Météo France ce mardi 6 août 2019. Le phénomène va d'abord toucher dès 13 heures la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et l'Ain, avant de se déplacer et de se concentrer à partir de 15 heures dans le Jura et le Doubs. Ce matin, la situation sera calme dans ces six départements, après quelques orages dans la nuit en Alsace, en Ardèche et dans le Sud-Ouest.

De la pluie, du vent, de la grêle

On attend beaucoup de pluie au moment des orages. Il tombera de 30 à 50 millimètres d'eau en une heure, avec un risque de ruissellement et d'inondations. Des chutes de grêle, des grosses averses orageuses et des rafales de vent pouvant dépasser les 90 km/h sont à prévoir dans l'après-midi.

Plus précisément, dès le début d'après-midi, des orages vont se développer sur le Massif Central. Ils remonteront alors en direction de la Suisse. Ces orages s'annoncent forts.