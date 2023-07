Orages : fin de la vigilance rouge pour le Haut-Rhin

Météo France a placé le département du Haut-Rhin en vigilance rouge aux orages , tout comme les départements franc-comtois, de 18h à 22h. L'épisode serait plutôt prévu pour un peu plus tard dans la soirée, entre 19h et 21h. Des pluies violentes se sont produites dans le Bas-Rhin, notamment du côté de Haguenau. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin restent en vigilance orange.

Les autorités recommandent aux habitants de rester chez eux, de se mettre à l'abri dans un bâtiment en dur.

Le préfet du Haut-Rhin appelle à la plus grande vigilance et recommande de rester chez soi, d'arrêter toute activité en plein air, de débrancher les appareils électriques dans la mesure du possible et de signaler les départs de feu si on en est témoin.