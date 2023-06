Orages : la Charente et la Charente-Maritime placées en vigilance orange

Des orages remontent le pays du Sud-Ouest vers le Nord-Est. Météo France place 15 départements en vigilance orange aux orages lundi 19 juin à partir de 15 heures. Les orages les plus violents sont attendus dans l'après-midi du Poitou-Charentes au Centre et gagnent ensuite la Bourgogne et la Champagne, où ils sont attendus en fin d'après-midi ou en soirée.

Les départements en vigilance orange