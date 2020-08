Où se rafraîchir à Bordeaux par temps de canicule : parcs ou grande roue ?

Selon Météo France, à l'échelle nationale, ce dimanche sera la journée la plus chaude de l'épisode caniculaire en France. Un épisode qui va durer au moins jusqu'à mardi, avant une dégradation orageuse.

Pour se rafraîchir, il y a la facilité : l'eau ! La tête dans l'océan ou la piscine, il fait toujours plus frais ! Mais lorsque l'on reste en ville, c'est moins facile. Pour profiter un maximum de la fraîcheur, quand il y en a, tout ce mois d’août certains parcs et jardins sont ouverts jusqu'à 21h30 ou 22h à Bordeaux. C'est le cas du Jardin Public, du Parc Bordelais, du Jardin des Dames de la Foi, du Jardin de la Béchade et du Jardin des Barrières.

Caroline cherche de l'ombre, de l'air, un semblant de fraîcheur au Jardin Public, loin de son appartement en surchauffe : "On se débrouille avec les ventilateurs confie-t-elle mais c’est mieux ici et en soirée c’est très agréable." À quelques pas, Antoine vend des glaces et des boissons fraîches, il avoue que l'ambiance dans sa petite cabane, en temps de canicule est plutôt étouffante : "C’est un peu compliqué, je suis à l’intérieur et il fait très chaud. En plus quand il fait chaud j’ai peu de client, ils viennent en fin de journée ou s’il fait trop chaud, il n’y a que très peu de monde".

Côté jeux pour enfants, même chose, il faudra attendre la fraîcheur nocturne. La maman de Tom fait demi-tour "le parc ce n’est pas la bonne solution, trop de soleil, il fait trop chaud". Ils reviendront en soirée ravis que le parc reste ouvert jusqu'à 22h.

Et sur la grande roue ?

D'autres tentent de trouver de l'air en altitude. Et ne s'accordent pas vraiment pour dire s'il fait plus ou moins chaud en haut. En revanche, il y aurait un peu plus d'air tout de même selon la gérante. En sachant qu'il faudra se délester de 7€ pour la petite brise accompagnée de la vue, évidemment !