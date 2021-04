Ouessant : une météo anormale pour la saison

Depuis le début du printemps, la météo est agréable sur l'île d'Ouessant avec un fort taux d'ensoleillement. Un phénomène qui s'explique par un anticyclone entre les îles britanniques et la Scandinavie : un temps sec, avec peu de précipitations et un vent de Nord-Est qui assèche les sols. "Une configuration hivernale qui dure normalement peu de temps", précise Steven Tual, météorologue prévisionniste à météo Bretagne. Or, cela fait deux mois que la pluviométrie est au plus bas.

Une situation due au réchauffement climatique

Cette météo, anormale pour la saison, est en partie liée au réchauffement climatique. "On observe depuis quelques années une vraie saison des pluies pendant l'hiver, puis au printemps un temps très doux avec un déficit pluviométrique." Une situation qui inquiète le météorologue : "On sait qu'avec le réchauffement climatique les précipitations sont moins importantes l'été, on est inquiet pour le milieu agricole qui a besoin de cette pluie." A noter qu'aucune précipitation significative n'est prévue pour la fin du mois d'avril dans le secteur.