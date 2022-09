Des pluies diluviennes et des vents violents ont commencé à s'abattre mercredi sur les côtes de la Floride, touchée par l'ouragan Ian. 23 migrants ont disparu après que leur embarcation a coulé au large de la Floride,

Ouragan Ian : 23 migrants disparus, "submersions marines, vents, et inondations catastrophiques" en Floride

L'ouragan Ian, de catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson (qui compte 5 niveaux), provoque déjà "des submersions marines, des vents, et des inondations catastrophiques" en Floride, a indiqué mercredi dans son dernier bulletin le Centre national des ouragans (NHC). La tempête s'annonce "historique" selon les services météorologiques du pays qui prévoient des rafales pouvant atteindre 250 km/h. Les autorités ont exhorté plus de 2,5 millions d'habitants à évacuer leurs domiciles en direction de zones non inondables.

23 migrants disparus au large de la Floride

Les garde-côtes américains ont entamé mercredi des opérations pour retrouver 23 migrants disparus après que leur embarcation a coulé au large de la Floride, a indiqué la police aux frontières. "Quatre migrants cubains ont nagé jusqu'au rivage après que leur embarcation a coulé en raison du mauvais temps. Les garde-côtes du secteur sud-est ont lancé une opération de recherche et de secours pour 23 individus", a tweeté le chef de la police aux frontières du secteur de Miami, Walter Slosar.

Avant de se diriger vers les États-Unis, l'ouragan Ian a frappé Cuba. À Pinar del Río (ouest de l'île), habitations et plantations de tabac ont été inondées par des pluies torrentielles et des rafales allant jusqu'à 208 km/h. Cuba était plongée dans le noir, mardi, en raison d'une coupure de courant généralisée due aux dégâts sur son réseau électrique, a indiqué la compagnie d'électricité étatique Union Eléctrica.