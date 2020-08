Depuis le début de la canicule, Iléo, chargée de la gestion de l'eau dans la métropole lilloise, intervient très régulièrement pour refermer des bouches à incendie. En un seul week-end, une trentaine ont été ouvertes, entraînant un gaspillage important et des risques de casse.

Ouvrir les bouches à incendie pour se rafraîchir : "risqué et dangereux en pleine sécheresse"

Plusieurs milliers de mètre cube d'eau ont été perdus en quelques semaines dans la métropole lilloise à cause des personnes qui s'amusent à ouvrir les bouches à incendie, selon Iléo. L'agence chargée de la gestion de l'eau a dû intervenir 155 fois depuis la mi-juillet.

62 interventions en un seul week-end

Ces ouvertures ont bondi depuis le début de la canicule : il y en a eu 7 jusqu'au 26 juillet, 22 la semaine du 27, 64 du 3 au 6 août et un pic de 62 interventions le week-end du 7 au 9 août, au moment où le Nord et le Pas-de-Calais a été placé en alerte rouge canicule par Météo France.

Certaines bouches sont ouvertes et refermées plusieurs fois dans la même journée. Ainsi, le week-end dernier, les 62 interventions ont concerné 31 bouches et poteaux incendie. Elles ont eu lieu dans une dizaine de communes de la métropole lilloise, notamment Lille, Roubaix, Tourcoing, Ronchin, Seclin et Wattignies.

Des conséquences graves

Outre le gaspillage qu'elles génèrent, ces ouvertures à répétition fragilisent les canalisations et augmentent le risque de casse selon Iléo. Elles peuvent aussi entraîner une baisse de la pression dans les robinets des habitants aux alentours.

Enfin, ouvrir une bouche à incendie est particulièrement inconscient, alors que nous sommes toujours en vigilance sécheresse et que les pompiers interviennent régulièrement pour des feux, parfois mortels.