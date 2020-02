Parcs fermés, trains supprimés : nouveau coup de vent attendu en Alsace

Alsace - France

Des nouvelles rafales de vent sont attendues sur l'Alsace jeudi entre 16h et 22h. Localement de fortes pluies sont attendues, du grésil, des coups de tonnerre et des bourrasques de 80 à 90 km/h pourraient sévir, annonce Atmo-Risk. Il neigera en montagne et le vent pourra souffler jusqu'à 100 km/h. Ces bourrasques resteront brèves et locales, le vent soufflant plutôt entre 60 et 70 km/h la plupart du temps.

Des TER supprimés

A Strasbourg, par précaution la ville a décidé de fermer cinq parcs à partir de 17h : Pourtalès, Orangerie, Contades, Citadelle et Schulmeister.

La SNCF prévoir également des suppressions partielles ou totales de trains sur les lignes Mulhouse-Kruth et Strasbourg-Saint-Dié en raison de cette alerte aux vents violents.