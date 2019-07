Paris bat son record absolu de chaleur avec 41 degrés

Paris, France

Paris a battu ce jeudi son record historique de chaleur qui remontait à plus de 70 ans. Selon météo France, le thermomètre a affiché 41 degrés à sa station de Paris-Montsouris à 13h42... Le record était même déjà battu depuis 13h36 pour être précis avec 40,6°C.

Depuis le début des relevés météo en 1873, la capitale n'avait dépassé qu'une seule fois la barre des 40°C, c'était le 28 juillet 1947 avec 40,4°C. Le record est donc déjà battu mais Météo France prévoit que l'on pourrait même atteindre les 42°C au cours de la journée.

La nuit dernière avait déjà battu des records

D'après les stations de relevés franciliennes, la température ne n'est pas abaissée en dessous de 25°C à Paris-Moutsouris dans la nuit de mercredi à jeudi, ce qui représente un record mensuel. D'autres valeurs sous abri au sol ont affiché :

25,6°C à Villacoublay (record absolu)

24,8°C à Roissy (record absolu égalé)

24,4°C à Orly (record absolu)

23,5°C au Bourget (record mensuel)

22,9°C à Trappes (record absolu égalé)

21,5°C à Melun (record absolu égalé)

A noter que des valeurs plus élevées encore ont été relevées au coeur de Paris. On a notamment relevé 28,3°C cette nuit à l'hôpital Laribosière et jusqu'à 28,5°C sur les stations situées sur les toits de Saint-Germain des Prés et au sommet de la Tour Eiffel.