Paris : la Ville active le plan canicule niveau 3

La Ville de Paris active son plan canicule niveau 3. Le plan cible les personnes vulnérables et propose au grand public des lieux pour trouver de la fraîcheur.

Depuis dimanche 17 juillet, toute l'Ile-de-France est en vigilance orange canicule. C'est pour cette raison que la Ville de Paris active son plan canicule de niveau 3, un plan d'accompagnement principalement dédié aux personnes vulnérables. Les mesures concernent les seniors, certaines personnes en situation de handicap, les enfants, et les personnes sans abri.

Prise en charge des personnes vulnérables

10 500 personnes vulnérables sont inscrites sur le fichier « REFLEX » de Paris. Elles vont être contactées par téléphone afin de prendre des nouvelles de leur état de santé, évaluer leurs besoins et rappeler les mesures préventives face à la chaleur. Si une urgence est constatée, des médecins évalueront la situation et un travailleur social pourra également se déplacer si besoin. Il est encore possible de s'inscrire sur ce fichier. Pour cela il faut appeler le 3975.

Des salles rafraîchies sont ouvertes tous les jours de 14h à 18h. Leur liste est consultable sur le site de la Ville de Paris ou en appelant le 3975.

Pour les personnes à la rue, les maraudes sont renforcées. Les accueils de jour élargiront leurs horaires également. 5 000 gourdes seront distribuées pendant les maraudes et dans les accueils de jour.

Les horaires des bains-douches sont décalés de 2h ce qui permet aux usagers d'avoir des établissements ouverts tous les jours entre 7h30 et 20h, contre 18h en temps normal.

Plus de rafraîchissement

En plus des 1 200 fontaines réparties dans la capitale, 48 brumisateurs et 37 fontaines seront mis en place. La carte des fontaines pour se désaltérer est accessible ici : https://fontaine.eaudeparis.fr/

Il est également possible de trouver des idées de lieux où se rafraîchir et rester à l'ombre. La Ville vous indique les horaires des espaces verts, vous propose des lieux de baignade, des musées des églises ou encore des cimetières à visiter.

La Ville ouvre exceptionnellement 20 grands parcs parisien jusqu'à minuit pendant toute la durée de la canicule. Cela concerne les Buttes Chaumont, le parc Monceau, le parc Montsouris ou encore le parc André Citroën.

Trois cours d'écoles sont ouvertes ce lundi et mardi de 18h30 à 22h :

École élémentaire - 30 place Jeanne d'Arc (13ème)

École élémentaire - 17 rue Vigée Lebrun (15ème)

École maternelle - 22-28 rue Tandou (19ème)

La Ville de Paris rappelle qu'il est nécessaire de boire régulièrement de l'eau, de mouiller son corps et se ventiler, de bien manger, éviter les efforts physique ou encore maintenir son habitation au frais en fermant les volets.

Le Plan canicule comporte quatre niveaux qui correspondent aux quatre couleurs de vigilance météorologique : verte, jaune, orange et rouge.