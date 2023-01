Pas-de-Calais : le département placé en vigilance orange pour d'importants risques de crues

Alerte au risque de crues dans le Pas-de-Calais. Météo-France a placé le département vigilance orange à partir de ce mercredi après-midi et jusque demain jeudi à minuit. Des crues importantes de la Liane et la Hem sont prévues.

ⓘ Publicité

« Une perturbation très pluvieuse va concerner le bassin de la Liane à partir de la soirée de ce mercredi, elle va s'intensifier durant la nuit suivante et perdurer la journée de jeudi en perdant progressivement de son intensité. En conséquence les niveaux sur la Liane vont monter et des débordements devraient être constatés à partir de la seconde partie de nuit de mercredi à jeudi. », prévient Météo-France . Même chose pour la Hem, dont « la hauteur devrait être comprise entre 4,10 m et 4,50m » à Isques.

Le Pas-de-Calais est également placé en vigilance jaune pour le vent et un risque d’orages, comme le Nord.

Interdiction de circulation pour les poids lourds, caravanes et deux-roues sur certains viaducs

La préfecture annonce des restrictions de circulation sur l'autoroute A16, sur les viaducs de Quehen, Herquelingue, Echinghen situés à 5 kilomètres au Sud de Boulogne-sur-Mer. Dans un communiqué, la préfecture explique que : "La vitesse du vent étant actuellement supérieure à 110 km/heure, à compter de 17h00 heures et pour une durée indéterminée, la circulation des poids lourds, caravanes et deux roues est interdite." Une déviation est donc mise en place dans chaque sens de circulation. Pour les autres véhicules autorisés à emprunter l’autoroute, la limitation de vitesse est de 70 km/heures et la circulation est réduite à une seule voie dans chaque sens.