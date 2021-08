Pas de dégât dans la Drôme et en Ardèche, la vigilance orange aux orages est levée

Les gros orages sont finalement passés plus au nord et ont épargné la Drôme et l'Ardèche jeudi 12 août. Il n'y a aucun dégât et Météo France a décidé de lever la vigilance orange à 22 heures.

Contrairement aux craintes, les orages n'ont pas été particulièrement violents dans la Drôme et en Ardèche ce jeudi 12 aout. La vigilance orange déclenchée à 10 heures a été levée le soir même à 22 heures. C'est plus au nord, sur la région de Saint-Étienne et surtout de Lyon, qu'il y a quelques dégâts dus aux fortes pluies, au vent et à la grêle. Dans la Drôme comme en Ardèche, les pompiers n'ont pas eu à faire d'interventions liées aux intempéries. Les pluies, éclairs et coups de tonnerre, se sont poursuivis dans la soirée de jeudi, mais là non plus rien d'exceptionnel.

En revanche, la Drôme et l'Ardèche sont toujours en vigilance orange pour la canicule. Jeudi, il a fait jusqu'à 37 degrés à Grospierres dans le Sud-Ardèche.