Les feux d'artifice du 15 août interdits dans les Pyrénées-Atlantiques pour éviter les incendies

Avec la sécheresse et les risques de départs d'incendies, la préfecture a décidé d'interdire tous les spectacles de pyrotechnie. Jusqu'à mardi 8h, les feux d'artifice, pétards, lâchers de lanternes sont proscrits. Néanmoins, les feux d'artifices déclarés par les villes peuvent être maintenus.

Les canicules à répétition auront privé de nombreuses communes de feux d'artifice cet été. Après des interdictions pour le 14 juillet, rebelote pour les festivités du 15 août, face aux fortes chaleurs et à la sécheresse, pour éviter les départs d'incendie. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté pour interdire tout artifice et article de pyrotechnie. Une interdiction temporaire, qui est entrée en vigueur ce vendredi 12 août à 18h, et qui court jusqu'au mardi 16 août, à 8h. Le préfet indique que des contrôles auront lieu pendant la période d'interdiction pour vérifier que l'arrêté est bien respecté.

L'interdiction concerne les feux d'artifice, les pétards, les articles pyrotechnique et les lanternes volantes. Il y a tout de même une exception : les feux d'artifice ayant été préalablement déclarés en préfecture par les organisateurs restent eux autorisés. Autrement dit, les mairies et comités des fêtes qui ont, comme la loi les y oblige, déclaré leur spectacle pyrotechnique, peuvent être maintenus. Néanmoins, la mairie de Laruns, par exemple a décidé d'annuler le sien par mesure de sécurité.