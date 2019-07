Pas de record de température battu en Midi-Pyrénées, la barre des 40 degrés non franchie

Météo-France avait émis l'hypothèse de records de température possiblement battus ce 23 juillet. C'est le cas de Bordeaux, Rennes ou Angers. Mais à Toulouse et dans l'ouest de l'Occitanie, le mercure n'a pas passé les 40 degrés. Il a fait très chaud mais aucun record absolu n'est tombé ce mardi.

Blagnac, France

Un record de minimales avait été battu ce mardi matin à Toulouse-Blagnac, 24.6 degrés. De quoi redouter le pire pour l'après-midi. Que nenni pourtant. Alors certes, il a fait très chaud en Haute-Garonne, dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron ou encore le Gers. Mais aucun record absolu n'est tombé et la barre des 40 degrés n'a été atteinte nulle part en Midi-Pyrénées, d'après Météo-France à 17 heures.

Quelques records mensuels tout de même

Il a fait 38.5 degrés à Blagnac encore assez loin des 40.2°, le record absolu à Toulouse. Pas de record non plus pour Montauban, malgré ses 39.5 degrés et Tanus dans le nord du Tarn où il a fait 35.4 degrés.

Plus au sud de la Haute-Garonne, Météo France a relevé par ailleurs 39 degrés à Cazères entre Volvestre et Comminges, il s'agit là d'un record mensuel pour cette jeune station de moins de quinze ans. 39 degrés aussi à Auch, il n'a jamais fait aussi chaud un jour de juillet mais les 41 degrés déjà relevés ne sont pas battus. Record mensuel aussi à Luchon avec 37.9 degrés et Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) avec 39.2 degrés, là encore loin des 43 degrés enregistrés une fois par Météo-France. .

