Pas de record mais des températures 8 à 10 degrés au-dessus des moyennes en Drôme et en Ardèche

La vigilance jaune canicule est maintenue dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche avant une nouvelle poussée de chaleur attendue mercredi. Le thermomètre, ce lundi 14 juin, a largement dépassé les trente degrés mais Météo France n'a pas relevé de records de température.

Des températures désormais normales ?

Pas de record mais un temps très chaud en Drôme et en Ardèche. La maximale ce lundi 14 juin a été relevée à Grospierres, dans le Sud-Ardèche où Météo France a relevé 36,4°C. Le record du 28 juin 2019, où le thermomètre avait atteint 43,2°C, est donc loin d'être atteint mais la chaleur est remarquable.

C'est le même constat partout : 34,9°C à Donzère, 34,6°C à Vinsobres, 33,4°C à Chomérac, 33°C à Die, 32,9°C à Valence, 31,6°C à Annonay, 31°C au Cheylard, 28,9°C à Lus-la-Croix-Haute, 27,4°C à Saint-Agrève. Il a fait chaud partout et les températures sont globalement huit à dix degrés au-dessus des moyennes enregistrées pour un mois de juin.

"Mais on remarque que cela devient de plus en plus habituel, précise Thibaut Montagnon, prévisionniste à Météo France dont les normales correspondent aux valeurs enregistrées entre les années 80 et 2010. Depuis une dizaine d'années ces valeurs se répètent de mois de juin en mois de juin".

La vigilance jaune canicule est maintenue pour l'heure. Les températures vont rester élevées avec plus de 20 degrés dès la matinée ce mardi 15 juin et des chaleurs qui doivent s'amplifier encore ce mercredi.