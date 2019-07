Passage au niveau 3 du Plan Canicule dans les Vosges

Vosges, France

Pendants ces trois prochains jours, les températures vont dépasser les 30 degrés et le thermomètre ne va pas descendre en dessous de 18 degrés la nuit.

En raison de la mise en place d'une vigilance orange canicule, la préfecture des Vosges annonce qu'elle déclenche le niveau 3 du Plan Canicule à partir de ce mardi 23 juillet à 16 heures. Cette alerte a pour but d'activer "des mesures de surveillance nécessaires sur le terrain". Les maires et services de l'Etat sont prévenus.

La préfecture dans son communiqué rappelle un certain nombre de conseils, notamment pour les personnes fragiles, "comme de maintenir son logement frais, boire de l'eau régulièrement sans attendre d'avoir soif, éviter de sortir aux heures les plus chaudes, rester en contact avec ses proches et donner régulièrement des nouvelles..."

Sachez encore qu'il existe une plateforme téléphonique d'information "Canicule Info Service" au 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, du lundi au samedi de 9h à 19h)

à lire aussi Sécheresse dans les Vosges : le port d'Epinal fermé au trafic fluvial