"Passage orageux actif avec risque de ruissellement entre 14h et 18h dans le Gard " selon Agate Météo

Nîmes, France

Il pleut désormais sur Nîmes, et les premiers orages ont éclaté. Les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse ont été placés ce mercredi en alerte orange pluies-inondations, rejoignant six autres départements du Sud dont le Gard. Dans les Pyrénées-Orientales, où une dizaine de routes départementales ont été coupées, les pompiers ont mené 60 interventions pour des inondations et toitures arrachées, a précisé la préfecture.

Depuis le milieu de la nuit, on observe des "systèmes orageux peu mobiles, stationnaires, dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude, selon Agate Météo. (..) ces orages sont maintenant dans l'Hérault et vont gagner le Gard au cours des prochaines heures".

"ça devrait être un peu moins durable sur le Gard, mais il faut se montrer particulièrement prudent cet après-midi" Loïc SPADAFORA, directeur adjoint Agate Météo

La suite ? "Les averses, les orages sont plutôt en ce moment sur l'Ouest du département, sur le secteur du Vigan, selon Loic Spadafora. Ils gagneront progressivement les plaines intérieures du département en cours ou fin de matinée. Et c'est surtout cet après-midi entre 14h et 18h qui'on attend vraiment un passage orageux actif avec risque de ruissellement"