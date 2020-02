Passages pluvieux : la Savoureuse a dépassé sa côte d'alerte

Belfort, France

Il pleut abondamment sur le Nord franche Comté depuis ce week-end. Le niveau des rivières inquiète, en particulier dans le Territoire de Belfort. La Savoureuse a dépassé sa cote d'alerte : on est à 1 mètre 25, soit 25 cm au dessus de la norme.

Deux routes départementales étaient coupées ce lundi à la circulation : la RD 28 entre Fontenelle et Petit Croix ainsi que la RD 12 à Menoncourt. Des déviations ont été mises en place.

Lundi après-midi, les bus Optymo ne desservaient pas les communes de Petit Croix, Fontenelle, Chèvremont ainsi que l’arrêt Primevères de Bessoncourt.

Il est en revanche possible de circuler sur la départementale 24 à Vescemont et sur la départementale 51 à Rougemont-le-Château, mais les autorités vous appellent à la prudence car il y a de l'eau sur la chaussée.

15 à 20 mm tombés en 48 heures en plaine

Selon les relevés de Météo France, "depuis le 27 janvier, il est tombé globalement 30 à 50 mm en plaine, et jusqu'à 200 mm sur les sommets comme au Ballon d'Alsace. Ces dernières 48 heures, ce sont 15 à 20 mm qui sont tombés en plaine, et plus de 100 mm sur le relief, exclusivement en pluie à toute altitude, associés à une extrême douceur des températures et un vent assez fort".

