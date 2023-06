Pau : des archives de la ville endommagées par les inondations

Ils n'auront pas réussi à échapper au déluge. Parmi les bâtiments touchés par les inondations à Pau, le Piano, avenue des Lilas. Des archives de la ville de Pau qui se trouvaient en sous-sol ont été endommagées par les fortes pluies de la nuit du lundi 12 juin. Les archivistes de la ville, rejoints par des volontaires ont rapidement agis et ont pataugé dans l'eau pour sauver ce qui constitue 60 mètres linéaires de documents . "Dès que l'on s'est rendu compte on a évacué le plus rapidement possible. On a commencé un contre-la-montre, l'eau ça détruit très rapidement il faut agir vite", explique Vanina Joveneau, chef de service des archives de l'agglomération paloise.

Les documents qui pouvaient être sauvés ont été rapatriés dans certains bâtiments de la ville, parmi ces sites, l'Usine des Tramways, près de la gare de Pau.

Certains documents sont rangés dans des "frigos à archives" pour les protéger de l'humidité © Radio France - Margaux Munoz

Les documents les plus fragiles protégés

Les archivistes ont réussi à sauver l'intégralité des documents qui n'étaient pas destinés à être détruits © Radio France - Margaux Munoz

Tout est mis en œuvre pour sauver les archives. Des milliers de documents qui concernent l'urbanisme et les marchés publics sont disposés sur des étendoirs face à des ventilateurs. "On tourne les documents tous les jours, et on a installé des buvards et des sopalins entre les pages" explique Vanina Joveneau.

Les documents les plus fragiles sont mis à l'abri dans des frigos spécialisés, dédiés au patrimoine. "Ils permettent de maintenir les documents les plus trempés dans des taux d'humidité très bas."

Texte : Margaux Munoz