Pays Basque: 25,9°C record de chaleur nocturne pour un 9 août

Biarritz, France

25,9°C au plus bas. C'est un record de température minimale nocturne qui a été battu à la station de Météo France de Biarritz. Ceux qui suffoquaient et comptaient sur la fraîcheur de la nuit en étaient pour leur compte. Le vent du sud a soufflé toute la nuit, empêchant les températures de baisser.

Record largement battu

Certains sont allés chercher la fraîcheur sur la plage au petit matin © Radio France - Bixente Vrignon

Le précédent record de minima nocturne datait de la canicule de 2003, il était de 23,5°C, et il est donc largement battu, de plus de deux degrés. Le record absolu est de 40,6°C indique Météo France sur son site, mais c'était toujours en 2003, et en pleine journée. Les températures sont redescendues au cours de cette matinée du 9 août, à cause du vent qui a tourné à l'ouest. Il pourrait même faire plus frais au cours de la journée que pendant la nuit!