Pays Basque : aucun train entre Bordeaux et Hendaye ce jeudi après-midi à cause du vent

A cause des fortes rafales de vent attendues ce jeudi-midi, la SNCF a décidé de supprimer tout le trafic ferroviaire entre Bordeaux et Hendaye entre 14h et 19h. Il n'y a aucune substitution de prévue.