Pays Basque : du vent (fort) durant le weekend de la Toussaint

Pays Basque, France

Attention aux fortes rafales de vent ce weekend. Ce vent s'ajoutera à de la pluie conséquente sur le littoral au Pays Basque. Le plus gros de cette dépression baptisée Amélie est à prévoir dimanche au petit matin. Un mauvais temps en provenance de l'Angleterre.

Des rafales de 90 à 100 km/h

Le coup de vent sera violent selon Philippe Valat, prévisionniste à la station Météo France de Biarritz.

Philippe Valat, prévisionniste chez Météo France à Biarritz Copier

Il précise : "Il y a une dépression qui se creuse sur les îles britanniques et qui va plonger dans le fond du golfe de Gascogne. Ce qui va induire en fin de nuit de samedi à dimanche et dimanche matin un coup de vent assez violent de l'ordre de _90 à 100 kilomètres/heures_. D'abord dans la nuit, le vent sera au sud puis va s'orienter soudainement vers l'ouest à 05 ou 06 heures du matin pour donner des rafales de vent de 90 à 100 km/h sur le littoral basque et dans l'intérieur des terres 80-90 km/h. Ce phénomène sera accompagné d'averses, les nuages vont circuler rapidement et ce temps agité va durer une bonne partie de dimanche matin."

Prudence dimanche matin sur la côte

Soyez donc vigilants si vous comptez sortir dimanche. D'autant plus qu'il y aura des creux de 6 à 7 mètres au large de la côte à marée haute (08h39).