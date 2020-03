Pays Basque : ENEDIS sur le terrain pour remettre le courant aux foyers sans électricité

Au plus fort de la tempête, 13 000 foyers étaient privés d'électricité au Pays Basque après le passage de la tempête Myriam ce mardi. Des rafales de vent records, jusqu'à 129km/h ont été relevés à Biarritz, soit la troisième plus forte rafale relevée dans la commune depuis 1953.

Conséquence de ces fortes rafales de vents, de nombreux foyers ont été privés d'électricité. Depuis, 250 techniciens de la société ENEDIS sont sur le terrain pour remettre le courant. Ce mercredi en milieu de journée, il en restait 3100 sans électricité, dans les secteurs d'Urrugne, Anglet, Mouguerre, Hasparren, Bardos et Bidache.

Les techniciens d'ENEDIS remettent les cables tombés en place pour réalimenter les foyers © Radio France - Anthony Michel

Trafic SNCF normal

Par ailleurs le trafic SNCF a repris normalement sur les rails à partir de 8h ce mercredi matin. Seules les lignes entre Dax et Saint Jean Pied de Port et Pau et Oloron Sainte-Marie ont été remis en service un peu plus tard dans la matinée. Quelques retards, mais les lignes ont pu reprendre normalement.