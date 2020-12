Pays Basque: pas mal de neige à Iraty

La neige est tombée, et en abondance sur les sommets du Pays basque. "On en est à 70cm de neige" a constaté Josy Aroçagaray, responsable des Chalets d'Iraty. Une couche épaisse, et il va encore neiger un peu. "On nous annonce encore une trentaine de centimètres" poursuit Josy Aroçagaray.

Une belle couche qui fait le bonheur normalement des Chalets d'Iraty. "C'est bien plus facile pour nous quand y'a la neige, il suffit de quelques belles photos sur les réseaux sociaux, et le téléphone sonne", sourie la responsable. Pourtant la neige ne va pas durer. "On nous prévoit du redoux et pas mal de précipitations", déplore Josy Aroçagaray. De quoi faire fondre très rapidement la neige fraichement tombé.

En deux jours, 70cm de neige sont tombés sur les sommets à Iraty. - Chalets d'Iraty