Risques d'inondations : Pyrénées-Atlantiques et Landes passent en vigilance rouge crues

Les services de Météo-France passent au rouge. Le département des Pyrénées-Atlantiques est placé en vigilance rouge pour les crues et les risques d'inondations. L'alerte lancée par les services de Météo-France concerne surtout le Gave d'Oloron-Sainte-Marie De forts cumuls de pluie sont attendus notamment sur la montagne basque. Un épisode similaire à celui de début décembre prévient Météo France.

Des risques en montagne

Les pluies déjà soutenues dans la nuit de samedi à dimanche continuent de s'intensifier dans la nuit de dimanche à lundi prévient Météo France. En 48h, on s'attend à des cumuls significatifs sur les Pyrénées-Atlantiques, de l'ordre de 40 à 80 mm en plaine, et de 150 à 200 mm en montagne, voire localement 250 mm. Des ondes perturbées s'accrochent aux massifs Pyrénéens. En montagne la limite pluie/neige va passer de 1300 à 2400 mètres d'altitude entre dimanche et lundi. la neige qui tombe actuellement, pourrait donc fondre rapidement et venir grossir les cours d'eaux.

Météo France conseille de respecter les consignes des pouvoirs publics, de "rester chez soi", de "s'éloigner des points d'eau" et de rejoindre "les points les plus hauts possibles", dans les départements touchés par les risques d'inondation, ainsi que d'éviter les sorties en montagne.