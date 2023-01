Pays de la Loire : 12 000 foyers privés d'électricité

Après le passage de la tempête Gérard, 12 000 foyers étaient encore privés d'électricité ce lundi matin à 11h, dans la région des Pays de la Loire, dont 3500 en Loire-Atlantique et 3000 en Vendée, selon des chiffres fournis par Enedis,

Enedis ne sait toujours pas quand l'électricité pourra être rétablie. Plusieurs centaines de techniciens sont sur le terrain avec un hélicoptère et des drones pour localiser plus rapidement les coupures de lignes et les fils à terre.

Les TER perturbés

Selon la SNCF, le trafic TER entre Nantes et La Roche-sur-Yon, ainsi qu'entre Nantes et Cholet pourrait être rétabli à 13h, le temps de dégager un gros arbre qui est tombé sur une caténaire entre Vertou est Clisson. Le fil d'alimentation électrique s'est retrouvé à terre. Il faut dégager l'arbre avant de remettre une caténaire et de procéder aux vérifications de sécurité. Les TER circulent normalement depuis 10h, ce lundi matin, sur les axes entre Nantes et Le Croisic, Nantes et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Nantes et Pornic.

Près de 160 interventions des pompiers

Les pompiers ont réalisé, dans la nuit de dimanche à lundi, 129 interventions en Vendée et 30 en Loire-Atlantique, essentiellement pour des chutes d'arbres.