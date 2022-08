Pénurie d’eau, feux de forêts… de nouvelles mesures de prévention dans le Cantal

En raison de la sécheresse, les habitants de plusieurs communes du département sont appelés à ne pas consommer d'eau entre 9h30 et 11h30 et entre 14h30 et 16h30. Des premiers feux ont également été signalés par les pompiers.

En raison de la sécheresse, la quasi-intégralité du département est, à date, placée en situation de crise par la préfecture. La mesure implique certaines restrictions concernant l’usage de l’eau, et notamment "un arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles". Par conséquent, "seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité)".

Appel au civisme autour de Salers

La situation à Mauriac et dans les communes voisines de l’Ouest du département est même critique, au point que le syndicat d’adduction d’eau de la région de Mauriac "déconseille fortement la consommation sur le réseau de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30" depuis ce jeudi. Son président, François Descoeur, en appelle au "civisme" de chacun :

"C’est un signal d’alarme, non pas avant des restrictions plus fermes, mais avant une coupure générale : on en est à ce niveau-là ! On n’a pas de réserve. C’est simple, tout ce que l’on a, on le donne tout de suite au réseau d’eau." Il appelle notamment à une solidarité envers les agriculteurs. La production de fromage Salers a, certes, été stoppée, mais les vaches continuent de consommer chacune 150 litres d’eau au quotidien.

Le syndicat espère pouvoir profiter de ces plages horaires pour remplir le château d’eau et assurer le service hors de ces périodes. Lors de la sécheresse de 2003, la mesure avait permis d’économiser 250 mètres cubes d’eau. Les 7500 habitants de ces dix communes sont concernés : Anglards-de-Salers, Arches, Chalvignac, Chaussenac, Jaleyrac, Mauriac, Salers, Salins, Sourniac et Vigean.

Premiers feux

Ce jeudi, des premiers feux de broussailles ont également été signalés par les pompiers du département et la préfecture a décidé de nouvelles mesures de prévention, applicables jusqu’au 15 septembre inclus. Il est ainsi interdit à toute personne de faire du feu en milieu naturel, les barbecues restant autorisés à proximité immédiate des maisons.

Seuls les professionnels accrédités peuvent réaliser des spectacles pyrotechniques, sous réserve d’un accord oral du SDIS donné 2 à 4 heures avant l’événement. Fumer dans les bois, landes et plantations ainsi que sur les plantations qui les traversent est également prohibé. Dernière interdiction notable, la circulation de véhicules motorisés hors voies bitumées (sauf exceptions).

Le préfet appelle à signaler tout départ de feu en appelant le 18, le 112 ou le 114 pour les personnes malentendantes.