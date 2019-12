Périgueux : en raison du risque d'inondation, plusieurs rues de la ville ont été fermées à la circulation

La ville de Périgueux a préféré prendre les devants. Compte tenu de la montée du niveau de l'Isle et du risque d'inondation, plusieurs rues ont été fermées à la circulation et au stationnement à compter de ce vendredi et jusqu'à dimanche.