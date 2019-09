Périgueux : plus de 33 degrés ce mardi 17 septembre

24000 Périgueux, France

L'été se prolonge en Dordogne. Ce mardi, Météo France a enregistré des températures au dessus de 30 degrés sur l'ensemble du département. C'est à Périgueux qu'il a fait le plus chaud avec 33,6 degrés. On a frôlé les records établis autour de 34 degrés dans la préfecture de la Dordogne. Les températures ont été sensiblement les mêmes à Bergerac où le thermomètre a grimpé jusqu'à 33,4 degrés.

Une dizaine de degrés au dessus des normales saisonnières

C'est dans le Nord du département, en Périgord vert que les températures ont été légèrement moins élevées, avec 31 degrés dans le secteur de Nontron. Selon Météo France, ces températures se situent à une dizaine de degrés au dessus des normales saisonnières.

Plus frais, autour de 25 degrés, la semaine prochaine

Le beau temps devrait se maintenir jusqu'à samedi avec un temps très ensoleillé et des températures comprises entre 28 et 31 degrés. Dimanche et lundi la pluie s'invitera à travers quelques averses éparses. La semaine prochaine sera plus fraîche avec des températures de saison autour de 25 degrés.