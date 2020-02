Peu de neige, que faire à la montagne pendant les vacances de février ?

Les côte-d'oriens sont en vacances d'hiver ce vendredi 21 février, mais les pistes de ski des stations les plus proches, dans le Jura, ne sont pas toutes ouvertes. Il reste tout de même les activités en plein air et les sorties culturelles.

A la station des Rousses, on enregistre pour l'instant 10 centimètres de neige en bas et 1 m 20 en haut des pistes, 56 % du domaine reste skiable et de la neige est attendue la semaine prochaine. Les amateurs de plein air peuvent aussi profiter des pistes de ski de fond, des randonnées en raquette, "vous pouvez monter en télésiège jusqu'au sommet de la Dole à 1600 mètres, ou vous promener autour des lacs de Lamoura ou du fort des Rousses", explique Claire Devillers de la station des Rousses. Plusieurs musées sont aussi à visiter dans les environs comme le musée des Lapidaires qui retrace l'histoire des paysans du Haut-Jura qui taillaient les pierres destinées à la bijouterie durant les hivers rigoureux ou l'espace des Mondes Polaires où il est possible de faire du patin à glace.

Des randonnées en trottinettes électriques

A Métabief où 11 pistes sur 35 sont pour l'instant ouvertes, les vacanciers pourront aussi faire des randonnées notamment celle des crêtes qui se fait sur le Mont-d'Or, avec une vue panoramique sur la chaîne des Alpes. Des randonnées en raquettes ou en trottinettes électriques tout-terrain, en forêt et dans les alpages enneigés, sont aussi prévues.

Les vacanciers pourront par ailleurs visiter les fromageries, les caves d'affinage mais aussi des fermes pédagogiques aux alentours.