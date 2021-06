Des tubas, sortes de mini-tornades, observés dans le ciel du Loiret : est-ce un phénomène si rare que ça ?

Ce phénomène météo a été observé ce mardi dans le nord du Loiret : un passionné de tempêtes et d'orages a photographié des tubas dans le ciel à Outarville et Andonville, après des orages. Du jamais vu pour Vincent Debons, impressionné par ce qu'il a vu et entendu. Pas si rare, selon Météo France.

Des étoiles dans les yeux, il parle de scènes dignes des films hollywoodiens : Vincent Debons, passionné par les orages et les tempêtes, a photographié des phénomènes météorologiques rares pour le Loiret ce mardi. Il s'agit de tubas, sorte de mini tornades qui tourbillonnaient dans le ciel.

Des tubas dans le ciel du Nord Loiret

Cela s'est passé mardi après-midi à Andonville et Outarville, en Beauce. Vincent Debons n'avait encore jamais vu de tels phénomènes. Vers 16 heures, il rentre chez lui en voiture lorsque l'orage éclate : "j'ai vu la couleur du ciel qui a changé et je regardais les nuages qui commençaient à tourbillonner, c'était juste impressionnant de voir ses tubes se balader dans le ciel avec le son du vent qui sifflait d'une manière qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, on se serait cru aux Etats-Unis !"

Je n'aurais jamais cru voir ça un jour !"

Passionné par les orages et les tempêtes, ce formateur en unité mobile, traque les phénomènes météorologiques rares à ses heures perdues : "ça fait sept ans que je suis dans le Loiret, c'est la première fois que je vois ça. Là on a eu des orages avec des quantités incroyables d'eau, et je n'aurais jamais cru voir ça en France un jour !"

En deux heures, près de 50 mm d'eau sont tombés sur ces deux communes du nord du Loiret, selon météo France, soit trois semaines de pluie. Pour le prévisionniste Patrick Casteiltort, ce phénomène n'est cependant pas aussi rare qu'on le pense : "ça arrive tous les étés. Lorsque la masse d'air est très instable et que le contraste thermique entre le sol et l'altitude est fort, il peut y avoir un tuba, voire une tornade dans un stade ultime." Or là ce n'était pas une tornade mardi dernier : il n'y a donc pas eu de dégâts. La dernière mini-tornade avait été observée à Courtenay en 2015.