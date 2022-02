PHOTO - Un "halo lunaire" repéré à Villeneuve-les-Avignon

Bravo à Adrien Four ! Géographe et étudiant en M2 Gestion des Catastrophes et des Risques Naturels, le gardois a alerté France Bleu Gard Lozère d'un phénomène météo surprenant ce week-end. Il a réussi, en plus, à photographier cet instant et capter un "halo lunaire", dans le ciel de Villeneuve-les-Avignon. Le phénomène se produit lorsque la Lune est assez basse sur l’horizon et que l’atmosphère est chargée de cristaux de glace présents dans les nuages de haute altitude appelés cirrus ou cirrostratus, selon le site "Méprises du ciel" : "Les cristaux se constituent naturellement dans les nuages suivant une symétrie hexagonale, en prenant la forme d’un prisme allongé, ou bien d’un hexagone ou d’une étoile à six branches aplatis. Durant leur chute, ces particules, qui présentent des angles tous égaux à 60° ou 120°, peuvent s’orienter spontanément dans le sens horizontal et forment un réseau de prismes qui reflète et réfracte la lumière solaire. Lorsque la lumière traverse des cristaux entre faces formant entre elles un angle de 60°, le minimum de déviation est de 22°, conditionnant la dimension apparente du halo principal, ou petit halo."

