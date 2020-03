PHOTOS : à Orleix (Hautes-Pyrénées), une tornade a soufflé vingt-six maisons

Les habitants du village de 2 200 habitants ont été réveillés par un bruit sourd vers 6h15 ce lundi matin. Une tornade a emporté des toitures, déraciné des arbres et fait tomber des câbles électriques. Les habitants et pompiers craignent un nouveau coup de vent en fin de journée.

"On voit ça à la télévision, on compatit toujours... et puis quand ça arrive chez nous, ça surprend." Nadine Habas est encore sous le choc ce lundi midi. "Dans la tourmente, c'est l'expression adéquate je crois", ajoute-t-elle. Vers 6h15 elle a été réveillée par des flashs lumineux. Elle a d'abord cru à un coup de foudre sur un arbre. Puis elle a entendu du vent et quand le jour s'est levé, elle a constaté les énormes dégâts. "Le toit de notre abris de voiture s'est envolé. Nous avons de l'eau dans une chambre, dans la salle à manger. On retrouve des débris de tôle et des poutres d'on ne sait-où dans le jardin..."

Des toitures envolées, des câbles électriques tombés, des débris de tôle partout... Le vent a soufflé très fort ce lundi matin dans ce quartier d'Orleix. © Radio France - Manon Claverie

Quelques mètres plus loin un hangar a été totalement détruit. Heureusement il était vide. Une entreprise de métallurgie est hors d'état de fonctionner. Dans la rue les voisins et pompiers se dépêchent de déblayer les gravats qui pourraient servir de projectile si le vent souffle à nouveau.

Le portail de l'usine de métallurgie s'est envolé au bout de la rue où la tornade est passée. © Radio France - Manon Claverie

Le maire, Charles Habas, est "soulagé de voir cette solidarité entre habitants. Ils sont capables de se rassembler pour s'entraider et cela me fait chaud au cœur. Je remercie également les pompiers, employés départementaux et gendarmes de leur aide", ajoute-t-il.

Des voisins mettent à l'abri les débris de tôle du hangar détruit alors que le vent souffle encore. © Radio France - Manon Claverie

En tout 16 pompiers répartis dans 5 engins sont intervenus pour sécuriser les lieux et mettre les maisons hors d'eau. Le préfet des Hautes-Pyrénées Brice Blondel était également sur place en début d'après-midi.