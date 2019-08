PHOTOS : A Pont-Salomon en Haute-Loire, des maisons inondées après l’orage de mardi soir

Pont-Salomon, France

L'un des villages les plus touchés en Haute-Loire est Pont-Salomon. Ce mercredi matin, il est impossible de traverser une des ruelles du village, un torrent d'eau se déverse sans s’arrêter. Sur les maisons les plus proches de la rivière, on voit encore une ligne de boue sur le mur qui marque jusqu'où est monté l'eau, c'est à dire au niveau des fenêtres.

A Pont-Salomon en Haute-Loire, des maisons inondées après l’orage de mardi soir © Radio France - Victor Vasseur

Les stores de ces maisons sont fermés mais à l'intérieur tout est renversé, les tables, les armoires, les affaires sont souillées. Dans la cour, une voiture est ensevelie sur le sable, les jouets des enfants sont éparpillés.

Un habitant de Pont-Salomon a perdu tout son jardin. © Radio France - Victor Vasseur

Des habitants choqués

Juste à côté, un habitant a perdu tout son jardin, les plantes sont couchées et ses poules sont mortes dans leurs cages, noyées. Un peu plus haut, une mère de famille nous montre les dégâts dans son jardin, la route juste au-dessus s'est effondré, comme une avalanche. Une des habitantes ne pourra pas revenir dans sa maison avant quelques jours, elle l'assure, elle ne veut plus habiter ici, encore moins juste à côté d'une rivière.

