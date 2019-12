PHOTOS - A Redon, la Vilaine est sortie de son lit

Il a beaucoup plu cet automne, et en Bretagne les rivières débordent. Le Blavet, l'Oust, le Meu et la Vilaine Médiane et Aval sont en vigilance jaune. A Redon, on est encore loin de la grande crue de 1995, mais par endroit les prés sont inondés.

Redon, France

Au niveau de la Belle Anguille, à Redon, la Vilaine est sortie de son lit et a transformé les prés en lagune. Mais pour l'instant, le chemin de halage reste praticable, et les randonneurs profitent d'un paysage méconnaissable.

Sur le chemin de halage, les randonneurs ont encore les pieds au sec © Radio France - Nolwenn Quioc

Le petit chemin en contrebas du halage est sous l'eau © Radio France - Nolwenn Quioc

Un peu plus loin, sur son petit bateau, amarré sous le viaduc du contournement de Redon, Bernard écope. Avec la crue, le pêcheur amateur est au chômage technique : "J'ai installé le carrelet, mais impossible de pêcher ! il y a trop de jus, de courant, et je risquerais d'attraper des cochonneries et de casser mon filet".

Au lieu des prés, une rivière ! © Radio France - Nolwenn Quioc

Les vaches qui paissent habituellement dans les prairies ont trouvé refuge un peu plus haut © Radio France - Nolwenn Quioc

Les premières habitations, dans le quartier du Val, ont encore un peu de marge avant d'avoir les pieds dans l'eau. Les riverains sont loin de paniquer "Dans les marais, c'est plein. Mais il y a deux jours, ça s'était écoulé. Hier et avant-hier il a plu toute la journée, donc ça a remonté, c'est normal. Mais on voit bien, dès qu'il y a une journée sans pluie, la Vilaine redescend assez vite. Pour l'instant on n'a pas d'inquiétude". Même en 1995, lors de la grande crue qui avait touché la ville, la plupart des maisons du Val étaient restées au sec.

La Belle anguille est sous l'eau © Radio France - Nolwenn Quioc