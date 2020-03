Suite aux fortes pluies des derniers jours, la Sèvre est sortie de son lit ce vendredi et a provoqué des inondations sur la commune. Le parc de la Sèvre ainsi que la chaussée des moines sont complètement recouverts d'eau.

PHOTOS: A Vertou, la Sèvre sort de son lit et provoque des inondations suite à d'importantes précipitations

La Sèvre est sortie de son lit à Vertou et a inondé plusieurs parties de la commune. Suite aux intempéries des derniers jours, l'eau est montée rapidement et de manière importante, inondant par exemple le parc de la Sèvre et la chaussée des moines.

Le restaurant l’Écluse à Vertou a finalement pu ouvrir mais sa terrasse a été complètement inondée © Radio France - Julie Munch