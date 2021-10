Comme prévu, de fortes pluies s'abattent ce dimanche sur le Gard et la Lozère, et sur les Cévennes en particulier. Plus d'un millier de foyers sont privés d'électricité dans le Gard.

PHOTOS - Alerte orange : des cumuls de plus 250 millimètres dans les Cévennes, plus de 360 à Villefort

L'épisode de fortes pluies se confirme, comme prévu, dans le Gard et la Lozère, deux des départements placés ce dimanche en vigilance orange orages, pluies et inondations. 1200 foyers sont actuellement privés d'électricité dans le Gard, suite à des chutes d'arbres sur les lignes notamment sur les secteurs de Saint-Florent-sur-Auzonet, Le Martinet et la Roque-sur-Cèze. Les équipes d’ENEDIS sont mobilisées. Les gardons réagissent, et le vent souffle très fort.

En Lozère, selon Météo France, les cumuls s'élèvent à 365 millimètres à Villefort, dont plus d'une centaine sur les trois dernières heures.

Le seuil des 25Omm est dépassé également sur les hauts reliefs Cévenol. Et une crue importante est signalée sur la Cèze.

A Génolhac, 110 millimètres de pluie ont été comptabilisés à la mi-journée au pied de la commune, 220 sur les hauteurs. La mairie a fait fermer un camping et invité les quelques randonneurs qui s'y trouvaient à trouver refuge ailleurs. Deux ponts sont submergés, mais il n'y a pas de dégât.

La commune des Plantiers, dans les Cévennes, a publié en fin de matinée des images déjà impressionnantes.

La Préfecture du Gard rappelle à la plus grande vigilance.