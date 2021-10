PHOTOS - Après les intempéries, l'heure est au nettoyage à Vialas en Lozère

L'est du département de la Lozère a été touché ce dimanche 3 octobre par un intense épisode cévenol, avec des précipitations atteignant 400 mm dans les secteurs de Villefort et Vialas. Ces précipitations ont entraîné d'importants dégâts sur les chaussées départementales. Michel REYDON est le maire de Vialas : "pas de dégâts humains, c'est l'essentiel mais des dégâts dans les annexes des maisons particulières, mais apparemment pas trop dans les maisons. Il y a aussi de gros dégâts dans le centre-ville". Les habitants de ce petit village sont encore sous le choc. Pelle à la main, Florian ramasse les gros cailloux tombés devant sa maison.

C'était une catastrophe, je n'ai pas reconnu mon village. On a eu peur quand même. Tout le quartier a été touché. C’était assez impressionnant.

"c'est exceptionnel, on n'avait jamais vu un épisode de cette intensité" © Radio France

Le reportage de Said Makhloufi Copier

Gilet jaune sur le dos, Mario, agent des routes au département, ramasse à l'aide d'une tractopelle de gros rochers qui bloquent la route dans les rues encombrées de terre et de boue : "ça a été un déluge, la première fois que je vois ça, des énormes tas de gravats ont déferlé d'un coup dans le centre du village".

Vialas a été touché par un intense épisode cévenol, avec des précipitations atteignant 400 mm © Radio France

Grâce à la mobilisation du Conseil départemental, la circulation a été rétablie sur la plupart des routes dès lundi matin. Deux axes sont encore perturbés et vont nécessiter d'importants travaux dans les semaines à venir : la RD37 est fermée dans les deux sens de circulation sur la commune de Vialas. La circulation sur la RD 51 est interdite aux poids lourds entre Villefort et Pied-de-Borne. Les opérations de nettoyages et de surveillance des ouvrages d'art auront lieu aujourd’hui et dans les prochains jours.

Des records de précipitations ont été enregistrés avec plus de 400 millimètres en 24 heures. © Radio France

