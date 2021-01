PHOTOS - Avalanches en série et routes coupées en Pays de Savoie

Le risque d'avalanche est toujours de 5/5 ce vendredi selon Météo France dans trois massifs en Pays de Savoie : Vanoise, Haute-Maurienne et Haute-Tarentaise. Le risque est de 4/5 sur le reste de la Savoie et Haute-Savoie. De nombreuses coulées de neige et de boue encombrent les routes.