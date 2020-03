Photos - C'est déjà le printemps dans les jardins, les forêts et les vallées de Bretagne

Bretagne, France

Cette année, l'hiver a été particulièrement doux et pluvieux. Conséquence : dans les jardins, les forêts et les vallées, les fleurs sont déjà de sortie, les arbres bourgeonnent et les magnolias sont en fleurs depuis plusieurs semaines ! La preuve en photo.