PHOTOS - Canicule : une matinée très chaude dans les rues de Carpentras

Pour cette troisième journée de canicule en Vaucluse, toujours placé en vigilance orange , France Bleu a passé ce mardi matin à Carpentras. Dans un atelier de boulanger, auprès des promeneurs, dans un bar ou sur un court de tennis, nous sommes allé à votre rencontre pour savoir comment vous viviez cet épisode de fortes chaleurs, assez inédit pour la fin du mois d'août.

35 degrés dans la boulangerie

À 7 heures, il fait près de 35 degrés dans l'atelier de Jérémy Esposito. Une véritable fournaise en pleine cuisson des pains et des viennoiseries. "Je suis arrivé vers 4h30, au bout de 30 minutes j'avais déjà chaud. C'est très compliqué. Quand j'ai un peu de temps, je passe dans la partie pâtisserie où il y a la climatisation", explique le boulanger.

L'atelier de la boulangerie Esposito à Carpentras est une véritable fournaise © Radio France - Romain Berchet

Une promenade "à la fraîche"

Sur le parking des Platanes, il fait 29 degrés dès 7h30. Nathalie promène son chien "Douky" : "c'est difficile ce temps. On arrive à se rachaîchir en fermant les volets de bonne heure le matin. J'ouvre les fenêtres toute la nuit". Pour son chien, Nathalie lui donne un douche sur le balcon quand il souffre trop de la chaleur.

Le ventilateur dans le bar

Derrière le comptoir du Code Bar place Aristide-Briand, Florent fait couler plusieurs café. "Moi ce n'est pas quelque chose qui me dérange la canicule. Je mens un peu j'ai la canicule et le ventilateur", explique le serveur.

Un tennis sous 29 degrés

Brigitte et Christine disputent un match de tennis près du Cabaret. "C'est raisonnable parce que ça nous apprend à résister à la chaleur. On ne pourrait pas jouer à 9 heures parce qu'il ferait trop chaud. Nous ne sommes plus de première jeunesse donc il faut se préserver", explique les deux amies.

Un court de tennis à Carpentras avec un peu d'ombre © Radio France - Romain Berchet