PHOTOS- Des "amorces" de tornades dans le Gard, selon "Météo Gard"

Entre Alès et Saint-Cézaire-de-Gauzignan, dans le Gard, de nombreux habitants ont eu de quoi être impressionnés ce lundi après-midi. Comme le rapporte le site Météo gard, plusieurs d'entre eux on assisté à la "naissance" de tornades, Plus précisément, expliquent les experts du site Météo Gard, il s'agit d'un tuba, c'est à dire une amorce de tornade (qui ne touche pas le sol).

ⓘ Publicité