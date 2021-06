PHOTOS - Des arbres couchés, un blessé léger dans le Gard à cause des violents orages

Une ligne orageuse a traversé le département du Gard ce dimanche aux alentours de 15h, de Sauve à Bagnols-sur-Cèze. Selon les sapeurs-pompiers du Gard, plus de 200 interventions sont recensées, essentiellement du "bâchage" de toits et des dégagements (arbres, objets divers) en particulier à Alès, Saint-Julien-les-Rosiers, Saint-Martin-de-Valgalgues et Sainte-Cécile-d'Andorge.

Plusieurs centaines de foyers sont privés d'électricité en cette fin d'après-midi dans le Gard. Quarante communes du département ont été touchées. Des renforts d'Enedis sont mobilisés sur place pour rétablir la situation.

A Molières-sur-Cèze, un fort coup de vent pendant un quart d'heure en début d'après-midi a surpris les participants de la fête foraine du village. Il n'y a pas de blessé heureusement. En revanche, sous la rafale, le camion de tir à la carabine s'est renversé. Le manège à trampoline s'est également déplacé. Quelques arbres ont été arrachés.

Un blessé léger après la chute d'une branche sur une voiture sur la Nationale 106, entre Alès et la Grand-Combe. L'homme a été transporté à l'hôpital d'Alès.

A Anduze, un fort coup de vent a fait chuter également quelques arbres. Un bureau de vote a été légèrement inondé.

Le vent souffle fort. Près de 100 km/h à Deaux, près d'Alès, selon les services de Météo France.

A Rousson et Bagard aussi, le vent souffle fort.

A Quissac, des grêlons gros comme des glaçons sont tombés chez.. Francine, selon Météo Gard-Hérault.

Rapidement les sapeurs-pompiers du Gard ont dépêché des moyens importants sur l’ensemble des communes impactées. On dénombre 15 engins et 50 sapeurs-pompiers dédiés exclusivement à ces missions.

Vers 17h, on note une accalmie du phénomène météorologique mais de nouveaux orages sont prévus en fin d’après-midi et début de nuit.

Les sapeurs-pompiers du Gard demandent à la population :

- De limiter au maximum les déplacements.

- En cas de nécessité absolue de déplacement, observer la plus grande prudence.

- D’appeler les sapeurs-pompiers uniquement pour des missions urgentes, qui relèvent du secours aux personnes.

- Les opérations d’épuisements de caves, garages et locaux non indispensables à la vie courante seront traitées ultérieurement.